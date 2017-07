Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triunfo histórico da Seleção Nacional Feminina no Europeu de futebol

Carolina Mendes colocou Portugal em vantagem aos 27 minutos.

18:56

Portugal somou este domingo o primeiro triunfo numa fase final de uma competição sénior de futebol feminino, ao vencer a Escócia, por 2-1, em jogo da segunda jornada do Grupo D do Europeu, disputado em Roterdão, Holanda.



Num encontro entre duas equipas estreantes, Carolina Mendes colocou Portugal em vantagem aos 27 minutos, mas Erin Cuthbert empatou, aos 68, tendo Ana Leite recolocado a 'equipa das quinas', aos 72.



Com este resultado, Portugal somou os seus primeiros três pontos, igualando a Espanha e a Inglaterra, que se defrontam mais tarde, enquanto a Escócia ainda não pontuou.