Portugal vence, mas falha objetivo das meias-finais

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 foi esta sexta-feira afastada do Europeu da categoria, que decorre na Polónia, apesar de ter vencido a Macedónia por 4-2, em jogo da terceira jornada do grupo B.Para atingir as meias-finais, Portugal precisava de vencer e de marcar pelo menos quatro golos, sendo que apenas podia conceder um, o que não veio a suceder, ao sofrer dois golos dos macedónios.Começou muito bem a equipa lusa, ao adiantar-se logo aos dois minutos, por Edgar Ié, Bruma fez o 2-0, aos 22, e deixou os lusos bem encaminhados, mas o primeiro revés chegou perto do intervalo, com o golo macedónio, por Bardi, aos 40. Podence, aos 57, fez o 3-1 e reacendeu a esperança, que ficou muito reduzida aos 80, com o golo de Markovski, já de nada valendo o quarto tento, apontado por Bruma, aos 90+1.