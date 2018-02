Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português em 113º no esqui de fundo dos Olímpicos de Inverno

Kequyen Lam gastou mais 20 minutos que o vencedor, em prova com 116 concorrentes.

Por Lusa | 10:29

O português Kequyen Lam foi esta sexta-feira 113.º classificado na prova de 15 km estilo livre em esqui de fundo dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que estão a decorrer em PeyongChang, na Coreia do Sul.



Estreante em Jogos Olímpicos, Lam, de 38 anos, completou a prova em 54.34,1 minutos, gastando mais 20.50,2 minutos do que o vencedor, o suíço Dario Cologna, que conquistou a medalha de ouro nesta disciplina pela segunda vez, depois de o ter feito em 2010.



Nascido em Macau e residente no Canadá, Lam foi o porta-estandarte da missão portuguesa na cerimónia de abertura dos Jogos, em que desfilou ao lado do outro representante luso, Arthur Hanse (esqui alpino).



Para conquistar o ouro, Dario Cologna percorreu os 15 km em 33.43,9 minutos, enquanto o norueguês Simen Hegstad Krueger levou mais 18,3 segundos e arrecadou a prata, e o russo Denis Spitsov, a participar sob bandeira neutra, ficou a 23 segundos e ganhou a medalha de bronze.



Esta é a quarta medalha de ouo olímpica de Dario Cologna, que em 2014 se sagrou campeão de 15 km clássico e 30 km esquiatlo.