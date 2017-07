Português João Duarte termina IronMan de Frankfurt em menos de 12 horas

Atleta fez mais de 220 km a nadar, pedalar e correr em prova na Alemanha.

10.07.17

O português João Duarte, atleta amador da equipa Wikaboo, terminou o IronMan de Frankfurt, uma provas desportivas mais duras do mundo, em menos de doze horas. Prestes a completar 40 anos, o consultor, de Lisboa, fechou assim, no último fim de semana e em 11h58m, a competição de triatlo extremo – que passou por nadar 3,8 quilómetros, seguidos de 180 km a pedalar e 42 km a correr uma maratona.

"Estou muito contente com este resultado e, principalmente, por ter conseguido concretizar este objetivo", diz o atleta ao CM. "A prova foi difícil, com temperaturas superiores a 30 graus, mas o desfecho foi muito positivo. Queria agradecer a toda a minha família e ao meu treinador, Nuno Barradas. Sem eles, isto não seria possível", concluiu João Duarte, que terminou a dura prova na posição 293 do seu grupo etário (40-44 anos) e 1492 da classificação geral.

A Wikaboo, liderada e treinada por Nuno Barradas, teve além de João Duarte mais quatro atletas nacionais em competição no IronMan: Ricardo Cabral, João Pacheco, Vasco Costa e Marcos Ramires.