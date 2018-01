Português surfou a “Big Mamma”, a maior onda do mundo

Garret McNamara é o antigo detentor do recorde mundial.

Hugo Vau surfou a "Big Mamma", que é considerada a maior onda do mundo, esta quinta-feira na Praia do Norte, na Nazaré. O tamanho da onda apanhada pelo português ainda não é oficial, no entanto estima-se que tenha cerca de 35 metros.

O recorde vai ser agora confirmado pela equipa de especialistas do XXL Biggest Wave Awards, que oficializa as maiores e mais fortes ondas do mundo. A confirmar-se, o português torna-se assim o novo detentor do recorde mundial, ultrapassando o do norte-americano Garret McNamara de 23.8 metros, em 2011, na mesma praia.

Para Jorge Leal, membro da equipa de Hugo, este foi um resultado proveniente de uma enorme perseverança de todos. Na conta pessoal do Instagram, o amante do desporto partilhou o vídeo da onda surfada pelo amigo e colega de trabalho. "Hoje vi aquela que é provavelmente a maior onda surfada na Nazaré pelo Hugo Vau no maior swell de sempre", escreveu.

Em entrevista à SIC, Hugo explicou que "são precisas condições muito específicas da maré, de tamanho de ondulação, para que a onda rebente" naquele local em concreto. O surfista ainda revelou que esperava encontrar aquela onda há cerca de 7 anos. Depois de três horas na praia, o momento finalmente surgiu.

"Muitos surfistas, que tem muitos anos de Praia do Norte, já me disseram foi a maior onda que alguma vez viram alguém surfar", referiu o português. No entanto, para este o realmente importante é ir para a água, divertir-se conseguir "sair de lá vivo".