Portugueses estão na final do Europeu sub-19

Equipa lusa defronta a Inglaterra no próximo sábado.

Por Filipe António Ferreira | 13.07.17

Uma exibição muito segura, coroada com um golo feliz de Gedson Fernandes, permitiu ontem a Portugal vencer a Holanda por 1-0 e qualificar-se para a final do Europeu sub-19, em que defronta a Inglaterra (sábado, 17h00).



O médio benfiquista, aos 24 minutos, num lance em que o guarda-redes holandês Bijlow poderia ter feito mais, deu justiça ao marcador, já que o onze de Hélio Sousa foi muito mais forte, perante uma Holanda que raramente ultrapassou a defesa lusa. A seleção das quinas esteve sempre mais perto do segundo tento do que os holandeses do empate.



Portugal perdeu duas finais do Europeu sub-19, frente a Itália (2003) e Alemanha (2014), mas, antes de 2002, venceu o torneio europeu de juniores (1961) e o Europeu sub-18 (1994 e 1999), somando ainda mais cinco finais, todas elas perdidas.



"A qualidade dos jogadores, sendo posta ao serviço do coletivo, vai-nos tornando numa equipa forte. Isto é fruto do trabalho de uma estrutura, que já vem sendo feito há algum tempo", disse Hélio Sousa, selecionador nacional, realçando: "É de saudar o compromisso destes jogadores."



PORMENORES

Inglaterra bate Rep. Checa

A Inglaterra levou a melhor sobre a República Checa na outra meia-final do dia. Os ingleses, atuais campeões de sub-20, venceram com um golo de Nmecha já nos descontos.



Final no sábado

A final entre Portugal e Inglaterra realiza-se sábado no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilissi. O recinto tem capacidade para 27 mil espectadores.