Portugueses pedalam por uma causa

A 79ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, que se realiza de 4 a 15 de agosto, vai contar com uma nova iniciativa solidária, designada ‘Pedalar por uma Causa’

Por Duarte Faria | 22:47

Em todas as localidades por onde o pelotão da Volta passar, vai ser instalada uma estrutura com bicicletas para que todas as pessoas possam contribuir a favor de uma causa.

Os quilómetros acumulados nas várias localidades, nos 11 dias de competição, serão convertidos em dinheiro para apoiar três instituições: Associação Acreditar, Ajuda de Berço e Dançando com a Diferença.