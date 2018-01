Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses vencem 24 Horas de Daytona

Filipe Albuquerque e João Barbosa subiram ao pódio da mítica prova de resistência.

20:05

Os pilotos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque, fazendo equipa com o brasileiro Christian Fittipaldi, venceram as 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos, uma das principais provas de resistência automóvel.



Aos comandos do Cadillac número 5, Filipe Albuquerque abriu a corrida no sábado e levou o carro ao triunfo, depois de João Barbosa e Christian Fittipaldi terem feito turnos intermédios na prova do campeonato norte-americano de resistência.



O trio luso-brasileiro confirmou o favoritismo que lhe era atribuído, depois de, em 2017, terem ficado em segundo lugar. Para Albuquerque trata-se da primeira vitória em Daytona, Florida, enquanto Barbosa e Fittipaldi repetem o triunfo alcançado em 2014, então na companhia do francês Sebástien Bourdais.



Barbosa, piloto radicado nos Estados Unidos, tem uma primeira vitória em 2010, juntamente com o norte-americano Terry Borcheller, o britânico Ryan Dalziel e o alemão Mike Rockenfeller.