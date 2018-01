Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses vencem Daytona

João Barbosa e Filipe de Albuquerque conduziram um Cadillac.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Os pilotos portugueses Filipe de Albuquerque e João Barbosa, que formaram equipa com o brasileiro Christian Fittipaldi (aos comandos de um Mustang/Cadillac), venceram na segunda-feira as 24 horas de Daytona, prova mítica de resistência do automobilismo dos EUA.



O trio da Rolex 24Hours bateu um novo recorde ao completarem 808 voltas ao circuito, um registo melhor do que as 762 que estavam registadas.



Num prova emocionante, o carro dos pilotos portugueses chegou a estar oito voltas atrás dos lideres quando a corrida ia na marca das oito horas, mas Filipe Albuquerque e João Barbosa deram a volta para conquistar o triunfo (dupla foi segunda na época passada).



Barbosa, há muitos anos radicado nos EUA, repete assim os triunfos de 2010 e 2014. António Félix da Costa (Oreca LMP2), que se estreou na competição, foi quinto na competição principal.



Registo para a estreia do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso em provas de resistência. A equipa do espanhol e dos britânicos Phil Hanson e Lando Norris não foi além da 38ª posição, numa prova em que participaram 50 carros.