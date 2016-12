Prandelli demite-se de treinador do Valência

Em 10 jogos oficiais, o balanço é bem negativo, com três vitórias (duas das quais na Taça), três empates e quatro derrotas.



Deixa a equipa em 17.º na Liga, com os mesmos pontos do 18.º e primeiro da zona de descida, uma realidade pouco vista com o clube de Mestalla.Em 10 jogos oficiais, o balanço é bem negativo, com três vitórias (duas das quais na Taça), três empates e quatro derrotas.A decisão de sair aconteceu hoje, depois do treino matinal e de uma reunião de Prandelli com Murthy.Prandelli terá sido confrontado com dificuldades económicas que colocam fortemente em causa possíveis contratações no mercador de inverno.

O italiano Cesare Prandelli apresentou esta sexta-feira a sua "demissão irrevogável" de treinador do Valência, anunciou o clube da Liga espanhola de futebol.O clube, que adianta que será Salvador González 'Voro' a assumir os comandos técnicos da primeira equipa, convocou para as 10:00 horas de sábado uma conferência de imprensa com a presença do administrador Anil Murthy e do diretor desportivo, Jesús García Pitarch.O antigo selecionador de Itália esteve no Valência desde o final de setembro, ou seja cerca de três meses.