Detido presidente da Federação Espanhola de Futebol

Ángel María Villar e filho são suspeitos de corrupção.

Por Daniela Espírito Santo | 09:11

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Angél Maria Villar, e o filho foram, esta terça-feira, detidos pela Guardia Civil.



O organismo foi alvo de buscas e, segundo avança o jornal El País, são esperadas mais detenções durante ao longo do dia.



Em causa estarão casos de corrupção no seio da federação, liderada por Angél Maria Villar há 29 anos.



A operação terá começado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira e será o culminar de uma investigação aprofundada anti-corrupção no seio do futebol espanhol que durará há mais de um ano.



Quanto a Villar, este é suspeito de ter desviado dinheiro dos cofres da Federação para proveito próprio, em conluio com o filho. Em jogo também estarão alegados favores de Villar a determinados dirigentes para garantir a sua continuidade no cargo que ocupa há quase três décadas. Muitos desses favores terão sido, alegadamente, financiados com dinheiro da Federação.



Entre as acusações figuram crimes de corrupção, falsidade, administração desleal e apropriação indevida.



Para além da Federação, diversas delegações ligadas ao futebol espanhol, casas e empresas do filho de Villar estão a ser passadas a pente fino esta terça-feira, numa mega operação que promete agitar o país vizinho.



Recorde-se que Villar foi reconduzido no cargo pela oitava vez no passado mês de maio, num mandato que deveria durar quatro anos.