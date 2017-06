Presidente da FIFA "extremamente feliz" com resultados do vídeo-árbitro

"O que os adeptos têm esperando há tantos anos está finalmente a acontecer", reforçou, defendendo que o uso desta tecnologia, que se verifica há menos de um ano, "é o futuro do futebol moderno".Apesar do otimismo do presidente da FIFA, houve já dois lances cuja utilização do vídeo-árbitro não foi tão célere quanto o esperado, nomeadamente nas jogadas que resultaram em anulações de golos a Portugal frente ao México (2-2) e do Chile que bateu os Camarões por 2-0."É uma nova regra e se trouxer benefícios ao futebol está tudo bem. Mas devemos ter cuidado, pois acho que as pessoas ainda não a entenderam muito bem", disse Fernando Santos, selecionador de Portugal.Já o treinador do Chile, Juan Antonio Pizzi, manifestou algumas reticências: "É um pouco difícil para os atletas. Mesmo que seja uma decisão acertada, tem impacto nas emoções e sentimentos dos jogadores."As situações de dúvida tiradas pelo vídeo-árbitro tem sido algo demoradas, mas Infantino entende que os testes nesta Taça das Confederações "vão ajudar a melhorar o processo de comunicação".A utilização do vídeo-árbitro no Mundial2018 vai ser aprovada pelo painel competente da FIFA em março.