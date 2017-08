Presidente da Liga diz que erros graves acabam

Pedro Proença garante que fala frequentemente com presidentes dos três ‘grandes’.

Por Bernardo Esteves | 22:20

O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, considera que a introdução do vídeoárbitro na 1ª Liga vai acabar com os erros de arbitragem mais graves.

"Com o vídeoárbitro, o erro grosseiro tenderá a desaparecer. Agora, terá de haver um período de adaptação", afirmou em entrevista à SIC.

O dirigente defende que as alterações introduzidas na última Assembleia Geral da Liga vão trazer mão dura às decisões disciplinares. "Haverá um aumento das penalizações para comportamentos desviantes e um encurtamento do prazo das decisões disciplinares na fase de instrução", afirmou

Pedro Proença garante que fala frequentemente com os presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting. "Felizmente, tenho uma bola relação com os presidentes dos três clubes grandes. Falo com eles muitas vezes, por telefone ou contacto pessoal", afirmou, frisando ter falado com eles durante as trocas de acusações durante o defeso: "Fi-lo de forma mais discreta e de forma pública. O presidente da Liga fala com os três presidentes dos grandes, mas fala também com os restantes 30 presidentes da 1ª e 2ª Liga, tem uma função de magistratura de influência e tem feito esse trabalho".