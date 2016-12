Presidente da Liga espanhola defende inocência de Ronaldo

A informação, que também envolve outros jogadores, entre os quais Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho ou Pepe, assim como o internacional alemão Mesut Ozil, do Arsenal, foi colhida a partir de 1.900 gigabytes de documentos a que o referido consórcio europeu teve acesso e sobre os quais trabalharam 60 jornalistas durante mais de sete meses."O que acontece é que chama muito a atenção que o melhor jogador do mundo, juntamente com Messi, tenha uma estrutura financeira que é perfeitamente válida e que foi mantida durante anos. Quando surgiram dúvidas, ele explicou e regularizou a situação voluntariamente", afirmou Tebas.O presidente da LFP referiu ainda que Ronaldo "paga muitíssimos impostos em Espanha" e considerou que o 'capitão' da seleção portuguesa é "um futebolista muito importante para a Liga espanhola"."Queremos que fique connosco durante muitos anos", afirmou Tebas sobre o português, que no domingo disputa, em Yokohama, pelo Real Madrid a final do Mundial de Clubes frente aos japoneses do Kashima Antlers.A 08 de dezembro, a Gestifute garantiu que o fisco espanhol tem conhecimento "de todos os bens e receitas" de Cristiano Ronaldo, comprovando-o com a apresentação da documentação endereçada pelo futebolista português do Real Madrid à Agência Tributária espanhola.A empresa, que gere a carreira do português, assegurou que Cristiano Ronaldo "está ciente das suas obrigações fiscais desde o início da sua carreira profissional, em qualquer dos países nos quais residiu, e não está nem nunca esteve envolvido em nenhum problema com as autoridades fiscais de nenhum país".