Presidente da República considera "inevitável" debate sobre fogos no país

Marcelo falou à margem do encerramento do Festival Internacional de Música de Marvão.

20:48

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hojeeste domingo "importante" e "inevitável" desenvolver um debate nacional sobre a problemática dos incêndios, aguardando pelo final da época de fogos para que ocorra uma avaliação da situação.



"Vamos ver, ainda falta o mês de agosto e, portanto, vamos esperar para depois, com distância, podermos avaliar a situação. E há uma lição que é evidente, é que ninguém esquecerá o que se passou e haverá uma reflexão nacional sobre isso", disse.



Para o chefe de Estado, que falava aos jornalistas em Marvão, no distrito de Portalegre, à margem do encerramento do quarto Festival Internacional de Música de Marvão, "é mais do que importante, é inevitável", desenvolver um debate sobre a problemática dos incêndios no país.



Sobre a suposta falta de comando e descoordenação por parte das autoridades no combate às chamas, o Presidente da República voltou a sublinhar que é importante "esperar pelo fim" da época de incêndios, para depois ser feita uma avaliação.



Questionado sobre o "longo período de recuperação" que as populações afetadas pelos incêndios têm pela frente, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a replicar que é preciso "esperar" para ver a avaliação que está a ser desenvolvida.



"Vamos esperar para ver a avaliação, ainda estamos num período de fogos e depois, com distância, daqui por um mês, mês e meio, aguardando as conclusões daquilo que vai ser ou já está a ser investigado se falará", disse.



O Presidente da República visitou hoje à tarde o concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, fustigado por três incêndios florestais na última semana, onde elogiou o papel dos bombeiros, forças armadas e de voluntários.



Em Marvão, Marcelo Rebelo de Sousa reportou que encontrou o concelho de Nisa de uma forma "finalmente serena", após quatro dias" muito trabalhosos, muito difíceis e muito sofridos".