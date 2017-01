Presidente da República enaltece recorde mundial de Inês Henriques

O Presidente da República enalteceu esta terça-feira o feito da atleta Inês Henriques, que no domingo estabeleceu o recorde do mundo de 50 quilómetros marcha, que "coloca a Bandeira Nacional no topo de mais uma tabela".

Numa nota publicada no sítio da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o recorde mundial de Inês Henriques, que fixou a marca em 4:08.25 horas, durante os Nacionais de estrada, em Porto de Mós, "muito orgulha todos os seus compatriotas".

A melhor marca mundial nos 50 km marcha registada anteriormente datava de 2007 e pertencia à sueca Monica Svensson, com 4:10.59 horas, mas não era reconhecida como recorde, uma vez que a distância não era oficial no setor feminino.



A atleta do Clube de Natação de Rio Maior, atual campeã nacional dos 20 km marcha, foi assim a vencedora do primeiro Nacional de 50 km para mulheres, depois de ter sido também a mais rápida na passagem aos 35 km, com 2:50.09 horas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





33.3%

33.3% 66.7% Muito satisfeito