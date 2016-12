Gerso vai mesmo para os EUA

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, confirmou na quinta-feira a transferência do extremo Gerso para os Estados Unidos, futebolista que cumpriu o último jogo pelos azuis' na derrota (1-0) frente ao Sporting.



Em declarações à imprensa, após o encontro da 15.ª jornada da I Liga, o dirigente frisou: "Sim, o Gerso teve uma proposta. Há já algum tempo que a conhecíamos. Houve um compromisso com o Gerso para fazer este jogo e assinávamos agora o contrato com esta equipa."



Ao que tudo indica, o jogador, de 25 anos, que na época passada vestiu a camisola do Estoril-Praia, deverá rumar ao Sporting de Kansas City, da conferência oeste da Major League Soccer, e irá juntar-se ao português Nuno André Coelho, que em Portugal representou o Estrela da Amadora, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga.









"Estou muito contente por terem estado cá. São dois excelentes jogadores que muito valorizaram o Belenenses. Têm dado o máximo. Não tenho nenhuma informação que me garanta que eles não vão cá continuar. Vou continuar a lidar com a informação que tenho hoje, que é que vão ficar", rematou.



Em relação a um eventual regresso dos 'emprestados' João Palhinha e Domingos Duarte ao Sporting, Rui Pedro Soares afirma desconhecer qualquer interesse por parte dos 'leões'."Estou muito contente por terem estado cá. São dois excelentes jogadores que muito valorizaram o Belenenses. Têm dado o máximo. Não tenho nenhuma informação que me garanta que eles não vão cá continuar. Vou continuar a lidar com a informação que tenho hoje, que é que vão ficar", rematou.

