Presidente do Braga indignado com arbitragem arrasa Carlos Xistra

António Salvador criticou videoárbitro no jogo deste domingo.

10:43

António Salvador, presidente do Braga, criticou Carlos Xistra, o árbitro que apitou o Sporting-Braga este domingo. O líder dos arsenalistas deixou ainda uma questão em aberto sobre os critérios de arbitragem.



"Como é possível nomear o mesmo árbitro para os três jogos que fizemos com os três grandes. Não há mais árbitros? Só há o Carlos Xistra? Todos sabem como foi o jogo na Luz, em que nos invalidaram um golo limpo, e todos viram o que aconteceu. Por isso não percebo esta nomeação", disse António Salvador.



"Há algum golo limpo que é invalidado e o videoárbitro não atua. Há um penálti sobre o Danilo na primeira parte, que não é assinalado. André Pinto devia ter levado o segundo amarelo e não levou. E antes do penálti há uma falta do Doumbia sobre o Ricardo Ferreira, que salta, mete-lhe o braço e impede de também saltar. São erros duplos, da equipa de arbitragem e do vídeoárbitro.", assinalou o presidente do clube.



"É altura de perguntar: têm critérios iguais para todos ou só para alguns jogos?", questionou António que promete que "mesmo com as adversidades" o clube vai lutar a cada jogo.