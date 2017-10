Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Conselho de Desporto espanhol critica insultos a Piqué

Jogador foi vaiado pelos adeptos da seleção espanhola de futebol por defender a independência da Catalunha.

03.10.17

O presidente do Conselho Superior de Desporto (CSD) espanhol afirmou esta terça-feira que "nada justifica os insultos" feitos na segunda-feira, durante um treino da seleção de futebol, a Gerard Piqué, por este defender a independência da Catalunha.



"Nada justifica os insultos aos jogadores, ainda menos quanto representam a seleção nacional. O desporto deve ser uma forma de união, estar acima das diferenças", afirmou José Ramón Lete.



Na segunda-feira, Piqué foi vaiado pelos adeptos da seleção espanhola de futebol, durante o treino da equipa, na Cidade do Futebol espanhola, em Madrid, com gritos como: "Piqué, cabrão, fora da seleção" e "fora, fora".



O jogador catalão, que se tem manifestado publicamente a favor do referendo sobre a independência na Catalunha, esteve apenas 23 minutos no relvado.