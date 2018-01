Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Marítimo regressa a casa após cinco dias internado

Carlos Pereira tinha sido internado com dores no peito.

Por Lusa | 20:32

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, regressou esta sexta-feira a casa, após ter ficado cinco dias internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, informou o clube da I Liga portuguesa de futebol.



O dirigente deixou as instalações hospitalares na parte da tarde e reforçou a promessa que já havia deixado na quarta-feira, além de agradecer o pessoal que o atendeu.



"Conforme tinha transmitido, ia voltar mais forte. Acabei de chegar a minha casa, com vontade de recuperar bem e voltar a dar o meu máximo em prol da instituição Club Sport Marítimo e das minhas empresas. A todos os que me atenderam no hospital durante esta semana, nomeadamente no 3º piso Cardiologia, médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, o meu muito obrigado!", afirmou, em declarações reproduzidas pelo sítio oficial dos insulares na Internet.



Carlos Pereira, presidente do Marítimo desde julho de 1997, estava internado no Hospital do Funchal desde segunda-feira.