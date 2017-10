Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do PSG investigado por alegado suborno a secretário-geral da FIFA

Nasser Al-Khelaifi suspeito de pagar luvas a Jerôme Valcke para obter direitos televisivos dos Mundiais.

Por Lusa | 15:13

A procuradoria federal suíça anunciou esta quinta-feira a abertura de processos criminais a Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, por alegados subornos em matéria de direitos televisivos nos Mundiais de futebol de 2026 e 2030.



O gabinete do procurador-geral suíço informou que a investigação diz respeito a subornos oferecidos ao antigo secretário-geral da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Jerôme Valcke, no sentido de entregar os direitos ao grupo BeIN, propriedade de Al-Khelaifi.



No processo são visados "Jérôme Valcke, o director-executivo do Grupo BeIn Media Nasser Al- Khelaifi e um empresário ligado ao setor dos direitos desportivos", referem os procuradores federais suíços.



As autoridades dizem ainda que Jérôme Valcke foi ouvido hoje e que foram realizadas buscas em propriedades em França, Grécia, Itália e Espanha.



Jérôme Valcke, de 56 anos, ex-diretor de marketing e secretário-geral da FIFA, foi condenado em 16 de fevereiro de 2016, em primeira instância, a uma suspensão de 12 anos de toda a atividade relacionada com o futebol e, numa segunda, viu a pena reduzida para 10.



Na quarta-feira foi ouvido no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), para o qual recorreu.