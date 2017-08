Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente francês Emmanuel Macron saúda chegada de Neymar ao PSG

Depois do ministro das Finanças, também o presidente louva a escolha de França pelo jogador.

13:41

O presidente da França, Emmanuel Macron, saudou esta quinta-feira a possível chegada do futebolista brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain e considerou que tal é um reflexo de como o país é atrativo.



"Esta é uma boa notícia", disse o líder francês à margem de uma viagem de trabalho a Yvelines, perto de Paris, onde, por coincidência, também se encontrava o presidente do PSG, o empresário qatari Nasser Ghanim al Khelaifi.



De acordo com o canal televisivo francês BFM TV, Neymar chegará a Paris na sexta-feira, e não hoje, tal como o inicialmente previsto, para resolver ainda uns detalhes logísticos e familiares em Barcelona.



"Felicidades. Ouvi dizer que há boas notícias", disse Emmanuel Macron ao empresário e presidente do PSG, Nasser Ghanim al Khelaifi, referindo-se ao desbloquear da situação que envolve a saída de Neymar do FC Barcelona, presa por uma cláusula de 222 milhões de euros.



Na quarta-feira, o empresário do futebolista brasileiro Neymar Wagner Ribeiro confirmou que o Paris Saint-Germain pagaria os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão.



Já hoje, a liga espanhola recusou o depósito de 222 milhões de euros referente à transferência do brasileiro Neymar do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain.



Quatro representantes de Neymar, entre eles um advogado especialista em direito desportivo, estiveram na sede do organismo, em Madrid, para depositar o valor da cláusula de rescisão de contrato de Neymar com o 'Barça', mas esbarraram na 'nega' dos responsáveis do organismo.