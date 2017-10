Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente leva à Luz inspetores

Autoridades foram primeiro a casa de Vieira e depois seguiram para o estádio.

Por João Pedro Óca | 01:30

Mais de quatro meses depois dos primeiros mails revelados pelo FC Porto através do diretor de comunicação, Francisco J. Marques, a Polícia Judiciária iniciou as buscas nas instalações do Estádio da Luz e nas casas de alguns dos visados no processo.



Ao que o CM apurou, as autoridades investigaram primeiro a casa de Luís Filipe Vieira, que acompanhou depois os inspetores ao Estádio da Luz, onde já se encontrava Paulo Gonçalves. Mais tarde, a PJ deslocou-se à casa do assessor jurídico do clube da Luz que foi constituído arguido. Os responsáveis dos encarnados disseram ter conhecimento das buscas 30 minutos antes de elas ocorrerem por alguns órgãos de comunicação social.



Através do advogado João Correia, o Benfica aplaude a decisão das autoridades. "Até que enfim que cá vieram. Perante as insinuações, as sugestões que eram feitas relativamente a factos fraudulentos praticados pelo Benfica, queríamos avidamente que o único meio para destruir – repito, destruir – essas acusações fosse o que se passou aqui hoje [ontem]", disse o porta-voz da equipa de advogados do clube da Luz.



"Estamos cansados - e eu falo até como cidadão – de verificar que a cada semana se anuncia a prática de crimes na semana seguinte", disse sobre as acusações de Francisco J. Marques no Porto Canal. "O sistema informático do Benfica foi invadido e isso é crime, mas não há resultado desse crime", lembrou.



O CM sabe que entre os dirigentes do Benfica está criado um clima de tranquilidade apesar da magnitude deste caso.



"Justiça está a funcionar"

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, considera que as buscas realizadas pela Polícia Judiciária são "um sinal de que a Justiça está a funcionar". A operação levada a cabo ontem pela PJ surgiu na sequência do caso dos mails, mas o presidente leonino quer que também haja ação no caso dos vouchers (revelados por si num programa de televisão).



"Significa que a Justiça está a funcionar. Agora, que funcione também no caso dos vouchers. É fundamental para o futuro do futebol que a Justiça funcione e nós acreditamos que vai funcionar", afirmou o líder do Sporting, que não especificou o que discutiu com João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto.



Sobre a eventual redução da suspensão de que foi alvo por parte do Conselho de Disciplina, Bruno esclareceu: "Não estamos na FPF nem no CD."