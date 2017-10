Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente russo convidou Joseph Blatter a assistir a jogos

Por Lusa | 10:31

O antigo presidente da FIFA Joseph Blatter, suspenso por seis anos de toda a atividade ligada ao futebol, disse esta sexta-feira que vai assistir a jogos do Mundial de futebol de 2018, a convite do presidente russo, Vladimir Putin.



"Irei ao Mundial da Rússia, recebi um convite de Vladimir Putin, tal como Michel Platini [antigo presidente da UEFA, também suspenso]", disse Blatter em entrevista à agência noticiosa AFP.



No entanto, fontes próximas de Platini, asseguraram à AFP que o antigo futebolista francês, suspenso por quatro anos, não recebeu qualquer convite do presidente da Rússia, país que acolherá a competição entre 14 de junho e 15 de julho do próximo ano.



"Não sei quanto tempo irei estar, nem se irei estar no jogo de abertura ou na final", disse Blatter, admitindo que a sua passagem será breve e lembrando: "não posso trabalhar no futebol".



Entretanto, fonte da FIFA contactada pela FIFA explicou que uma possível presença de Blatter em jogos do Mundial, competição na qual Portugal vai participar, nada terá a ver com o organismo e será do foro pessoal.



Blatter, de 81 anos, foi presidente da FIFA durante 17 anos e teve de renunciar às suas funções em 02 de junho de 2015, depois de ter sido reeleito para um quinto mandato, com revelações de corrupção, iniciadas com investigações da justiça norte-americana, a resultarem numa vaga de prisões e a acabarem com o seu reinado.



Responsabilizado por um pagamento em 2011 de 1,8 milhões de euros a Michel Platini, ex-presidente da UEFA, por suposto trabalho de assessoria realizado em 2002, e que também ditaria a saída do gaulês da instituição que dirigia, levou à suspensão de Blatter por seis anos ligado a qualquer atividade do futebol, por "abuso de posição", "conflito de interesses" e "má gestão".