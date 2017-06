Primeira parte à campeão vale vitória diante da Rússia

Já Portugal teve quatro flagrantes oportunidades: 50’ - centro de Cédric para André Silva, de cabeça, obrigar Akinfeev a grande defesa; 59’ - Akinfeev brilha num remate de fora da área de Cédric; 63’ - Ronaldo cabeceia mal, perto da baliza, um centro de André Gomes; 65’ - Ronaldo atira por cima, perto da área, após passe de Bernardo Silva.



Na 2ª parte mandou a Rússia, com Portugal recuado, à espreita do contra-ataque. Os russos entraram várias vezes na área lusa, mas o último remate ou acertava em Pepe ou ia para fora. Só nos descontos é que Patrício fez uma defesa complicada, ao desviar da baliza um perigoso centro-remate de Dzhikya.Já Portugal teve quatro flagrantes oportunidades: 50’ - centro de Cédric para André Silva, de cabeça, obrigar Akinfeev a grande defesa; 59’ - Akinfeev brilha num remate de fora da área de Cédric; 63’ - Ronaldo cabeceia mal, perto da baliza, um centro de André Gomes; 65’ - Ronaldo atira por cima, perto da área, após passe de Bernardo Silva.

Um golo de Ronaldo ditou ontem a vitória de Portugal diante da Rússia, em Moscovo, resultado que permitiu aos lusos darem um importante passo para chegarem às meias-finais da Taça das Confederações. O triunfo ajusta-se ao que se passou em campo, já que a equipa das quinas criou mais oportunidades de golo, diante de um opositor que só despertou no segundo tempo, mas encontrou pela frente um Pepe inspirado.Portugal entrou em campo com quatro alterações em relação ao jogo com o México (2-2), e as melhorias no meio-campo foram evidentes. A 1ª parte mostrou que Adrien tem mais intensidade do que Moutinho; que Bernardo Silva pisa mais terrenos e tem mais bola do que Quaresma; e que André Silva procura mais jogo do que Nani. Na defesa, Bruno Alves também rendeu bem José Fonte, ao inventar menos, sobretudo nos passes.E foi com Portugal ‘dono daquilo tudo’ que o 1-0 surgiu logo aos oito minutos: Patrício lançou Ronaldo, que deu atrasado para Bernardo Silva solicitar Guerreiro de imediato; o lateral, na esquerda, viu Ronaldo a correr e centrou com precisão para o mesmo Ronaldo, de cabeça, bater Akinfeev. A Rússia reagiu, subiu linhas e durante poucos minutos teve a iniciativa, embora sem apoquentar Patrício. Depois, voltou tudo ao normal: bola nos lusos e uma circulação que só não foi perfeita porque André Gomes e William falharam alguns passes fáceis. Apesar do domínio, os campeões europeus raramente entravam na área adversária. Até ao intervalo só o conseguiram mais uma vez: André Silva desviou de cabeça para Ronaldo, com uma soberba finta, tirar um defesa da frente e rematar contra as pernas de Akinfeev.