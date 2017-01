Primeiro embate de olho na final da Taça da Liga

A segunda meia-final disputa-se amanhã (20h45), na qual o Moreirense (primeiro do Grupo B) mede forças com o sete vezes campeão da prova Benfica (primeiro do Grupo D).



Do outro lado, o médio Fábio Pacheco é o único indisponível na equipa do V. Setúbal, por estar a recuperar de uma lesão.

A primeira vaga na final da 10ª edição da Taça da Liga fica hoje preenchida após o encontro entre V. Setúbal e Sp. Braga (20h45), no Estádio do Algarve.Os sadinos apuraram-se para a final four ao terminar no primeiro lugar do Grupo A, em que estava o Sporting (eliminado). Os bracarenses foram primeiros no Grupo C.Para este jogo, Jorge Simão, treinador dos bracarenses, não vai poder contar com uma das grandes figuras do plantel. O extremo Wilson Eduardo está a contas com uma lesão no adutor direito. Também fora deste jogo estão Djavan e Mauro (lesionados) e Velázquez (suspenso).