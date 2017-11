Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procuração para agente desmente Bruno de Carvalho

No dia 16 de junho de 2014, o presidente do Sporting deu plenos poderes ao agente João Carlos Pinheiro para tratar da transferência do avançado japonês.

Por Octávio Lopes | 02:08

Ao contrário do que tem garantido Bruno de Carvalho, o agente João Carlos Pinheiro foi mesmo mandatado pelo líder leonino para tratar da transferência de Tanaka para o Sporting.



A prova de que Pinheiro participou na aquisição do avançado japonês consta num documento a que o CM teve ontem acesso. Está escrito em inglês e diz: "Mandato - O Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD dá, por este meio, poderes a João Carlos Pinheiro, agente com o nº 037/11, para tratar da transferência do jogador Tanaka, no que respeita à aquisição dos direitos federativos e económicos, numa base definitiva, pela quantia de 750 mil euros, que serão pagos até 31 de agosto de 2014 (…)."



Este mandato/procuração, que está assinado por Bruno de Carvalho e tem a data de 16 de junho de 2014, consta na denúncia que Paulo Pereira Cristóvão enviou para a Procuradoria-Geral da República no dia 7 de julho, tal como o CM noticiou na edição de quarta-feira. De acordo com essa denúncia foi João Carlos Pinheiro, que se intitulou como representante de Bruno de Carvalho, que assegurou aos envolvidos no negócio que parte do dinheiro seria para entregar ao presidente do Sporting. Esse dinheiro, segundo João Carlos Pinheiro, passaria por uma sociedade em Cabo Verde antes de chegar a Bruno de Carvalho. Frisou mesmo que, como consta na denúncia, "tal esquema já teria sido utilizado noutros negócios e que Bruno de Carvalho seria sócio da empresa cabo-verdiana", cujo nome não é referido.



A PGR já confirmou ao CM que está a investigar eventuais ilícitos no negócio de Tanaka e outros casos que constam na denúncia de Cristóvão, como os 1,3 milhões de euros pagos pelo Sporting à empresa Costa Aguiar Sports pela transferência de Bruno César do Estoril para o Sporting ou o pagamento de viagens pelo clube às mulheres de Bruno de Carvalho.



O CM sabe que a investigação em relação a Bruno César já corre termos há alguns meses no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.





Cristóvão e Mendes confirmam

Paulo Emanuel Mendes e Paulo Pereira Cristóvão confirmaram ontem ao CM a veracidade do documento em que Bruno de Carvalho dá poderes ao agente João Carlos Pinheiro para negociar em nome do Sporting a transferência de Tanaka.



"Já afirmei publicamente que só voltaria a prestar declarações sobre este caso em sede própria. Mas abro uma exceção. Conheço esse documento. É o mesmo que é referenciado na denúncia feita por Paulo Pereira Cristóvão à Procuradoria-Geral da República que o Correio da Manhã noticiou. E nada mais posso dizer sobre essa matéria", disse o empresário Paulo Emanuel Mendes.



Já Pereira Cristóvão afirmou: "É um documento verdadeiro. Foi enviado para João Carlos Pinheiro e reencaminhado por ele para mim, Paulo Emanuel Mendes e Carlos Azenha. Apareceu aquando das primeiras negociações para a transferência de Tanaka."