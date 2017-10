Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proença ataca Federação Portuguesa de Futebol

Liga não está envolvida na introdução do sistema.

09:04

A Liga de Clubes não está envolvida na implementação do vídeo-árbitro (VAR). A FPF lidera o projeto e temos feito o acompanhamento que nos é permitido", disse Pedro Proença, líder da Liga.



O CM sabe que, ao contrário da FPF, a Liga preferia um período experimental para o VAR. "Há que dar tempo e espaço. Os árbitros e o próprio VAR precisam de tempo para o sistema poder ser implementado".



Sobre a falha do sistema no D. Aves-Benfica, Proença revela que só foi informado no dia seguinte ao jogo.



"Fomos notificados pelo Conselho de Arbitragem da FPF que teria existido uma anomalia técnica e o que fizemos foi remeter esse parecer para o Conselho de Disciplina, que decidiu arquivar o processo. A Liga está muitíssimo confortável".



Quanto ao facto de a FPF ter convidado o Sindicato dos Jogadores, a APAF, a Associação de Treinadores e um representante das associações distritais e ter deixado de fora a Liga, da audiência do presidente da FPF no Parlamento, Pedro Proença diz: "tivemos conhecimento das propostas pela comunicação social. Temos a convicção que a Liga será ouvida nas mesmas instâncias e e pela própria Assembleia da República".



Pormenores

FPF investiu um milhão

O vídeo-árbitro foi implementado esta época em todos os jogos da I Liga. Esta decisão levou a Federação Portuguesa de Futebol a investir um milhão de euros no sistema.



Liga em reflexão

A FPF paga o VAR no primeiro ano. Já a Liga não se compromete a investir: "Temos de passar por momentos de reflexão. Só no próximo ano é que o IFAB (organismo responsável pelas leis do futebol) vai decidir se o VAR é reconhecido como uma tecnologia que ajuda o futebol. Temos tempo para discutir a sustentabilidade do projeto."