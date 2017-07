Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo disposto a pagar ao Fisco

Craque pagará os 14,7 milhões de euros ao Fisco, se a justiça espanhola assim o entender.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

Cristiano Ronaldo está disponível para pagar os 14,7 milhões de euros em impostos reclamados pelo Fisco de Espanha, se a justiça espanhola assim o determinar. Até 31 de julho, data em que o jogador do Real Madrid será ouvido em tribunal, Ronaldo e os seus advogados vão manter um segredo absoluto sobre a estratégia de defesa do internacional português.



"Se os tribunais espanhóis concluírem que Ronaldo tem de pagar [os impostos reclamados pela Autoridade Tributária de Espanha], ele não discutirá, porque ele não é de discutir", afirmou ao CM fonte conhecedora da situação. Mesmo assim, o jogador do Real Madrid, tendo a convicção de que não terá impostos em falta, "vai-se defender", concluiu a mesma fonte.



A Autoridade Tributária de Espanha considera que Ronaldo não terá pago impostos de 8,5 milhões de euros em 2014, 3,2 milhões de euros em 2013, 1,66 milhões de euros em 2012 e 1,39 milhões de euros em 2011. O Ministério Público de Madrid acusa Ronaldo de ter, de forma "consciente", criado uma sociedade para defraudar o Fisco espanhol em 14,7 milhões de euros. O caso está relacionado com os rendimentos de direitos de imagem do atleta como jogador do Real Madrid.



O internacional português foi surpreendido com a acusação do Fisco espanhol, até porque terá seguido os conselhos dos seus assessores em assuntos fiscais. Em março de 2016, Ronaldo entregou na Autoridade Tributária espanhola uma declaração na qual assumia ter, no final de 2015, um património de 203 milhões de euros fora de Espanha.



A Gestifute, que faz a gestão da carreira do jogador, afirmou que Ronaldo cumpriu as suas obrigações fiscais.



Empresas estrangeiras no centro da investigação

As empresas internacionais de Jorge Mendes serão um dos alvos centrais da inspeção que o Fisco português tem em curso às contas da Gestifute. Ao que o CM apurou, os inspetores tributários pretendem avaliar se existem serviços de intermediação efetuados por Jorge Mendes, no âmbito de transferências ou renovações de contratos de jogadores, que não pagaram imposto em Portugal.



Para apurar se há impostos em falta, o Fisco estará a cruzar a informação das contas dos últimos três anos da Gestifute com dados fornecidos pela Autoridade Tributária de Espanha e de outros países.



No relatório anual de combate à fraude e evasão fiscal, o Fisco afirma que a investigação aos negócios do futebol tem o apoio de autoridades tributárias de vários países.