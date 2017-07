Protestos de adeptos cancelam D.A.M.A na apresentação do FC Porto

Em causa o facto de dois dos elementos da banda serem abertamente benfiquistas.

Os D.A.M.A foram convidados para atuar na apresentação do FC Porto aos adeptos no dia 30 de julho os mas protestos de alguns adeptos ‘azuis-e-brancos’ levou ao cancelamento do concerto. Em causa está o facto de dois dos elementos da banda já terem mostrado simpatia pelo rival Benfica.

Assim que os D.A.M.A foram apresentados como os artistas convidados, os simpatizantes do FC Porto usaram as redes sociais para demonstrar o seu descontentamento. Miguel Cristovinho, um dos elementos da banda, partilhou já imagens em que aparece no estádio da Luz ou com a camisola do Benfica vestida.

Cristovinho e Miguel Coimbra, outro dos elementos da banda, já participaram, inclusivamente, num vídeo promocional partilhado no Facebook oficial do Sport Lisboa e Benfica.



Os D.A.M.A foram substituídos pelo Mundo Segundo, um artista de hip-hop.

As portas do Dragão para o jogo de apresentação, que irá opor o FC Porto ao Corunha, abrem às 14h30.