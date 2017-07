Prova de surf volta a ser interrompida por tubarão

Dois surfistas tiveram de ser retirados das águas durante etapa sul-africana do Mundial da modalidade.

Por Daniela Espírito Santo | 14:37

SHARK!! Watching Surfing live from J Bay & there's a SHARK in water & guess who's in the water? Mick Fanning! True. pic.twitter.com/co7Y6jxgLH — Grant Denyer (@grantdenyer) 19 de julho de 2017

A etapa sul-africana do Mundial de Surf teve de ser, esta quarta-feira, interrompida quando um tubarão apareceu nas águas de Jeffrey's Bay, na África do Sul.Esta é a segunda vez que tal acontece em dois dias: já esta terça-feira tinha acontecido um avistamento, que obrigou os organizadores da prova a suspender temporariamente a sua realização.Desta feita, foram as prestações do brasileiro Gabriel Medina e do australiano Mick Fanning, a contar para os quartos de final da prova, que foram suspensas até o animal abandonar a área de competição.Os surfistas foram rapidamente retirados da água por jet-skis e abandonaram as ondas em segurança.Recorde-se que Fanning foi atacado por um tubarão precisamente em Jeffrey's Bay, há dois anos.Esta quarta, a prova foi interrompida momentos antes do português Frederico Morais estar em prova.