Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS diz no Twitter que discurso de Bruno é "assustador" e pede desculpa

Socialistas dizem que se tratou de um "lapso".

21:23

O discurso de Bruno de Carvalho, proferido esta segunda-feira, gerou uma "confusão" no Twitter do PS levando a que na conta oficial do partido tenha sido publicada uma mensagem que deveria ter sido colocada apenas numa página pessoal.



"Assustador: Eu não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho os três olhos fechados", foi a frase que surgiu na rede social, acompanhada por uma imagem da conferência do presidente leonino.



A mensagem, entretanto apagada, levou a um pedido de desculpas.



Os socialistas clarificaram que, "por lapso, foi publicado nesta conta um twett que se pretendia publicar numa conta pessoal. O PS pede desculpas ao Sporting Clube de Portugal, aos seus adeptos e ao seu presidente", explicaram.



"O PS não interfere nem comenta a voda de outras instituições. As nossas sinceras desculpas", termina.