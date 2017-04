PSG esmaga Jardim em Lyon

O Paris Saint-Germain conquistou pela sétima vez a Taça da Liga francesa, a quarta consecutiva, enquanto o Mónaco podia ter erguido o troféu pela segunda vez.Ontem, em jogos da Liga francesa, o Marselha, com o português Rolando no onze, não foi além de um empate em casa com o Dijon (1-1). Já o Lille (Xeka, Rony e Éder na equipa) venceu o Bastia (1-0).