PSG paga 30 milhões por Guedes

Guedes, produto da formação das águias, estava vinculado ao Benfica até 2021, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Em 68 jogos realizados pela equipa principal, Gonçalo Guedes marcou onze golos (conta com duas internacionalizações).



O PSG, atual campeão francês e terceiro classificado na Liga gaulesa, ganhou assim a corrida aos ingleses do Manchester United e ao Mónaco, equipa de Leonardo Jardim e em que alinham os portugueses João Moutinho e Bernardo Silva.



Gonçalo Guedes vai ser jogador dos franceses do PSG, com o Benfica a receber 30 milhões de euros pela transferência, mais um valor por objetivos.O acordo para a transferência do extremo foi alcançado ontem à tarde no Estádio da Luz, numa reunião com Patrick Kluivert, diretor desportivo do clube francês, e Luís Filipe Vieira, líder das águias.O jogador, de 20 anos, viaja hoje para Paris, onde vai assinar um contrato válido para as próximas cinco épocas e meia, depois de realizar os habituais testes médicos.