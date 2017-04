PSP abre processo disciplinar a agente filmado a pontapear adepto do Benfica

A PSP instaurou um processo disciplinar ao agente da PSP que pontapeou um adepto do Benfica antes do jogo com o FC Porto, este domingo.



O adepto do Benfica estava a ser detido quando foi agredido a murro e a pontapé numa altura em que já estava no chão, imobilizado. Nas imagens da CMTV, é visível que o agente em causa passa uma rasteira ao adepto, que cai de imediato no chão, é depois agredido na cara pelo polícia que também lhe dá um pontapé na zona do pescoço.



Em comunicado, a PSP refere que "aparentemente um dos polícias usou a força pública de forma que poderá constituir infração disciplinar, por contrariar as normas sobre os limites ao uso de meios coercivos em vigor na PSP".





A força policial acrescenta que "No dia do jogo referido, ainda antes do início do mesmo, após o visionamento das imagens da ocorrência em questão, passadas exaustivamente por diversos órgãos de comunicação social, foi imediatamente determinada a instauração de processo disciplinar para apurar todas as circunstâncias da ocorrência. Nos termos do Regulamento Disciplinar da PSP, o referido processo disciplinar corre os seus trâmites na Unidade Especial de Polícia (UEP)" A PSP fez 11 detenções antes do jogo, pela prática de ilícitos de diversa natureza.









O que achou desta notícia?







57% Muito insatisfeito

57% 1.8%

1.8% 2.6%

2.6% 0.9%

0.9% 37.7% Muito satisfeito