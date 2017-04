PSP admite dragões fora da caixa

A PSP salientou o facto de ter de ser o Benfica (como organizador) a verificar os ingressos e se estes são válidos para o jogo e para as zonas respetivas.



"A caixa de segurança terá 3250 adeptos do FC Porto. É uma estrutura fixa, não movível, que tem sido melhorada ao longo do tempo e que não pode ser alargada", afirmou.A PSP salientou o facto de ter de ser o Benfica (como organizador) a verificar os ingressos e se estes são válidos para o jogo e para as zonas respetivas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

A Polícia de Segurança Pública considera o clássico de hoje como um jogo de "risco elevado" e assumiu que poderão existir adeptos do FC Porto fora da caixa de segurança destinada para os portistas."Confesso que não me lembro de ver um estádio que não esteja, neste caso concreto, pintalgado de azul aqui e ali. Admitimos que num ou noutro lugar do estádio, que não a zona de segurança exclusiva para adeptos do FC Porto, estejam alguns elementos portistas e estaremos atentos a esses casos", garantiu Pedro Pinho, subintendente da PSP.Sobre a possibilidade de existirem mais de 1700 adeptos do FC Porto com bilhete para o jogo, além dos 3250 ingressos cedidos pelo clube encarnado, a PSP garantiu que a caixa de segurança do Estádio da Luz não poderá ser alterada.