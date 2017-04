PSP deteve onze pessoas no 'Clássico'

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez este sábado um balanço final de onze detenções no clássico entre Benfica e FC Porto, para a 27ª jornada da I Liga de futebol, que terminou com um empate a um golo.



De acordo com o subcomissário Hugo Abreu, da PSP, "sete adeptos foram detidos por posse de artefactos pirotécnicos, dois por injúrias e coação, um por especulação e ainda um por injúrias e agressão às autoridades".



Além das detenções, foram levantados seis autos de notícias, três por venda irregular de bilhetes e três por bilhetes falsos.





Antes da partida registou-se ainda uma ação do Corpo de Intervenção da PSP no momento da chegada do grupo de adeptos do FC Porto, face à proximidade de adeptos do Benfica, criando um momento de tensão com o arremesso de objetos."Houve necessidade de efetuar uma manobra de dispersão", referiu.Com o Estádio da Luz a acolher 64 036 espetadores no jogo, a PSP reportou a presença de 3358 adeptos do FC Porto no recinto dos 'encarnados'. Contudo, nem todos puderam ver o jogo desde o apito inicial, já que cerca de 300 adeptos portistas ainda se encontravam no exterior do estádio às 20h30."Houve dois autocarros com adeptos do FC Porto que avariaram e com isso atrasou a sua chegada ao estádio. A isso somou-se ainda a revista minuciosa para entrar", explicou Hugo Abreu, à Lusa, acrescentando que após o apito final a saída dos espetadores "decorreu com toda a normalidade".