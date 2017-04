PSP em alerta contra ambiente de guerra na Luz

Esta vistoria, que se pretende minuciosa, será feita pelo Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo da PSP, especializado na deteção e neutralização de explosivos. A atenção é para eventuais engenhos que possam ter sido deixados no interior do estádio, e que constituam uma ameaça para a segurança dos adeptos.Só após a luz verde da PSP é que as portas de acesso ao interior do estádio serão abertas. Segue-se um outro aspeto fundamental do trabalho policial: a revista de todos os adeptos com bilhetes nas entradas. A PSP, que hoje vai anunciar publicamente a operação de segurança para o clássico, quer evitar, também desta forma, a entrada de todos os artefactos pirotécnicos no recinto.O Benfica rejeita alargar o setor visitante, apesar do "alerta" do FC Porto, na sequência das centenas de bilhetes que as claques dos dragões conseguiram e que acrescem aos 3250 lugares reservados para os adeptos dos azuis-e-brancos na Luz."Podemos estar na iminência de graves problemas de segurança. (...) O FC Porto apela a que, desde já, se averigue da necessidade do aumento do setor visitante", lê-se no comunicado do clube portista. O Benfica reagiu e disse estar "absolutamente tranquilo" com a segurança do jogo. "Quanto à suposta existência de bilhetes adquiridos de forma ilegal, o Benfica não pode deixar de evidenciar que - depois de, ao longo de um mês, se assistir por parte do líder da claque do FC Porto ao incentivo diário de obtenção de bilhetes de forma ilícita - não deixa de ser irónica a preocupação de última hora do FC Porto", referiu fonte oficial.Fernando Madureira anunciou que foram adquiridos mais 1700 bilhetes do que os regulamentares 3250 do FC Porto, mas há no clube da Luz quem duvide do número. Tal como onoticiou, o plano dos Super Dragões foi preparado com antecedência. Até incluiu a inscrição, há várias semanas, de elementos portistas como sócios do Benfica. Outros ingressos foram conseguidos em casas do Benfica ou por convites.