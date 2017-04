PSP admite que clássico exige grande atenção em termos de segurança

No entanto, segundo a imprensa, o número de adeptos portistas poderá ascender a 5.000, uma vez terão sido adquiridos 1.700 bilhetes que eram destinados a adeptos do Benfica.Pedro Pinho assegurou que entrarão no Estádio da Luz "todos os que tenham ingresso válido e reúnam as condições de acesso definidas pelo promotor, a quem compete o trabalho de verificação".Na quinta-feira, o Benfica anunciou que todos os sócios com bilhete para o jogo deverão ser portadores do seu cartão de associado e do documento de identificação.Sobre a possível aquisição de bilhetes destinados a adeptos do Benfica por parte de apoiantes do FC Porto, a PSP afirmou a única informação de que dispõe é a de que "os bilhetes disponibilizados ao FC Porto foram todos vendidos".O subintendente Pedro Pinho admitiu que "num ou noutro ponto do estádio, que não o definido, estejam alguns adeptos do FC Porto", acrescentando que caso haja adeptos impedidos de entrar a situação em termos de segurança "terá de ser avaliada casuisticamente".Pedro Pinho admitiu que o jogo, agendado para as 20:30, merece grande atenção em termos de segurança devido a vários fatores: "É um jogo entre o primeiro e o segundo classificado. Sabemos que é o maior estádio do país, com 63.500 lugares, junto ao maior espaço comercial da cidade de Lisboa e à principal via de acesso ao aeroporto".Devido às obras da futura Feira Popular, a PSP alterou o local de concentração dos adeptos do FC Porto para as zonas de Alfornelos e Pontinha."Queremos que os adeptos do FC Porto estejam no complexo à abertura de portas. Queremos que as pessoas disfrutem do jogo", disse Pedro Pinho.O Benfica, tricampeão nacional, parte para o 'clássico', na liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado.