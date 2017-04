PSP identifica por pedradas

Membros dos No Name Boys foram identificados pela PSP após queixa de uma mulher durante o jogo com o Chaves





Os membros dos No Name voltaram do jogo do Benfica em Braga na madrugada de 19 de fevereiro em três carrinhas Mercedes, seguidas por dois carros dos spotters. Quando a comitiva parou nas bombas de Aveiras de Cima para abastecer, as carrinhas terão escapado ao controlo da PSP. Seguiram-se gritos de uma funcionária, que assegura ter visto adeptos do Benfica a apedrejar-lhe a viatura. A queixosa afirmou à PSP que a identificação destes adeptos é possível pois todos pedem recibos de combustível com o número de contribuinte do Benfica. Procedimento criminal contra os visados pela denúncia depende de a dona da viatura apresentar queixa-crime.O CM sabe, entretanto, que a PSP acompanha a relação entre o Benfica e os grupos de adeptos não legalizados.O Benfica enviou o email divulgado pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, para o gabinete jurídico.

Membros dos No Name Boys, grupo de adeptos afeto ao Benfica, foram identificados por agentes da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas (spotters) da PSP de Lisboa, durante o jogo dos encarnados em casa com o Chaves (no dia 24 de fevereiro último), por ocorrências alguns dias antes.O procedimento ocorreu após queixa de uma funcionária da área de serviço da A1 de Aveiras de Cima, que acusa os adeptos de apedrejamento da viatura.Este é o caso que consta no email trocado entre o diretor de segurança do Benfica e o administrador Domingos Soares de Oliveira, e que foi divulgado pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, no Porto Canal, e que o CM agora confirmou.