“Qual é a estranheza de querer o título?”

Irritado com entrevista “adulterada”, não percebe o mal da vontade de ser campeão.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:25

Sérgio Conceição aproveitou a antevisão ao jogo da Taça para esclarecer que a entrevista à ‘Gazzetta dello Sport’ teve partes "adulteradas", embora não compreenda a celeuma pelo facto de querer findar a hegemonia do Benfica.



"O nosso objetivo - e dos três grandes - é sermos campeões. Então, a consequência disso será terminar com esse ciclo do Benfica. Qual é a estranheza de querer o título? Ou de, no final do jogo com o Sporting, dizer aos meus jogadores que, com aquela determinação e ambição, vamos ser campeões? Querem que diga que vou lutar pelo 2º lugar? Estranho era se dissesse que vamos ganhar a Liga dos Campeões", disse Conceição, enviando duras palavras ao selecionador do México, por este ter criticado a escassa utilização dos mexicanos no Dragão, falando até num plano individual para Reyes: "Em vez de dizer coisas absolutamente ridículas, devia era agradecer ao FC Porto."



Sobre o Lusitano de Évora, Conceição garante "não tirar o pé do acelerador", até porque quer ganhar o troféu. Não conta com Soares, que sofreu ontem uma lesão no ligamento colateral interno do joelho direito.