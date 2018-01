Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Qualquer dia estás no olho da rua", diz Bruno de Carvalho a Luís Bernardo

Dirigente dos leões não tardou a responder aos encarnados nas redes sociais.

15:47

Bruno de Carvalho não quis deixar o Benfica sem resposta, depois do clube ter reagido à investigação ao dirigente dos leões por alegado tráfico de influências, e voltou ao Facebook para deixar um recado a Luís Bernardo.



"Mais uma prova de que são marionetas cartilheiras e que existe um lápis vermelho. Oh São Bernardo queres fazer as pessoas de estúpidas mas não são. Mostra lá vouchers ou emails meus? Sou arguido como é Paulo Gonçalves? Um advogado do Sporting CP disse que o que eu fiz era tráfico de influências como disse um do teu clube sobre o caso vouchers/emails? Queres falar de gravações da treta onde digo que fui eu que coloquei Pedro Proença na Liga ou que não queria ver Vitor Pereira na UEFA... Vai-te acalmando pois qualquer dia estás no olho da rua pois como diz o teu vice "ladras muito mas não mordes", escreveu Bruno de Carvalho na rede social.







Não tardou até que os internautas se fizessem expressar na caixa de comentários, onde acusam os encarnados de estar "desesperados" e "com medo".