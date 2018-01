Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho: "Qualquer monte de esterco é livre de fazer denúncias"

Presidente dos leões responde a acusações de investigação por tráfico de influências.

Após o jornal i ter noticiado, esta segunda-feira, que Bruno de Carvalho está a ser investigado pelo crime de tráfico de influências, o presidente dos leões não tardou a reagir.



"Qualquer monte de esterco é livre de fazer denúncias e o DIAP, por lei, tem de investigar e isso não significa nada...

'Blablabla mas não existe despacho nem ninguém foi constituído arguido...' Moral da história... nada disto interessa para nada mas as marionetas do Benfica continuam ao ataque", escreve Bruno de Carvalho.



O presidente do Sporting recorda ainda uma série de investigações do qual Luís Filipe Vieira, dirigente do Benfica, tem sido alvo ao longo dos últimos anos. "Vão brincando ao terrorismo comunicacional que a PJ vai fazendo o seu trabalho", conclui.



Esta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que Bruno de Carvalho está a ser investigado por tráfico de influências, estando o inquérito a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



De acordo com o jornal i, o presidente do Sporting e outro dirigente do clube de Alvalade (cujo nome não é divulgado) estão a ser investigados. "Em causa estão suspeitas do crime de tráfico de influências, não tendo sido ainda constituídos arguidos", escreve o diário citando a PGR, destacando que "o inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Ação e Penal de Lisboa, não tendo conhecido despacho final".



Bruno de Carvalho já tinha sido investigado no ano passado pelas autoridades no âmbito de uma denúncia anónima sobre "supostas ameaças a árbitros".



A imprensa noticiou na altura que o Ministério Público estava a investigar uma denúncia feita por Paulo Pereira Cristóvão relacionada com a transferência do jogador Tanaka.



"Paulo Pereira Cristóvão alegava que o empresário de jogadores guineenses João Carlos Pinheiro intitulou-se representante de Bruno de Carvalho neste negócio, tendo pedido dinheiro ao agente Paulo Emanuel Mendes", escreve o i.



Segundo escreve o diário, "este montante seria depois entregue ao presidente do Sporting, após passar por uma sociedade em Cabo Verde, da qual Bruno de Carvalho era sócio".