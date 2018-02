Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quaresma faz queixa na Fifa

Besiktas obrigou o jogador português a pagar as multas pelos cartões amarelos e vermelhos que viu nas duas últimas épocas, perfazendo um pagamento total de 350 mil euros.

Por Mário Figueiredo | 09:02

Ricardo Quaresma apresentou uma queixa na FIFA contra o seu próprio clube, o Besiktas, por este o ter obrigado a pagar as multas referentes aos cartões amarelos e vermelhos com que foi admoestado nas duas últimas épocas.



O internacional português recorreu à FIFA para reaver os 350 mil euros das multas que o clube o obriga a pagar, referentes a dez cartões amarelos na época passada e a 12 cartões amarelos e dois vermelhos da temporada de 2015/16.



Esta é uma prática recorrente do clube turco, pois também Aboubakar, que esteve emprestado pelo FC Porto ao Besiktas na temporada passada, reclama 400 mil euros, valor das multas de quatro amarelos e três cartões vermelhos.



O Besiktas já reagiu, rejeitando qualquer crise interna e afirmando que as queixas à FIFA são direitos que assistem aos atletas.



Quaresma é uma das estrelas da equipa de Istambul, no qual ingressou na temporada de 2015/16 (já tinha registado uma passagem entre 2010/12), depois de ter saído do FC Porto. Esta época, o extremo realizou 28 jogos e apontou dois golos.



Aboubakar reclama prémio

O avançado Vicent Aboubakar (FC Porto), além de 400 mil euros referentes a multas por cartões amarelos e vermelhos, reclama ainda o prémio de campeão turco no valor de 252 mil euros.

O camaronês, de 26 anos, esteve emprestado pelo FC Porto aos turcos na época passada e foi determinante na conquista do título do Besiktas. Ao todo fez 38 jogos e apontou 19 golos. Só na Liga turca alinhou em 27 partidas e marcou 17 golos.