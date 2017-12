Quaresma desmente possibilidade de saída do Besiktas

Internacional português publicou mensagem intrigante nas redes sociais.

Ricardo Quaresma desmentiu a possibilidade de estar de saída do Besiktas. O internacional português publicou, esta terça-feira, uma fotografia nas redes sociais que estava a intrigar os fãs.

"Obrigado por tudo", escreveu Quaresma na legenda da fotografia onde surge com um dos últimos troféus ganhos pela equipa turca. A mensagem estava a ser interpretada como uma despedida e obteve milhares de gostos e comentários.





Obrigado por tudo Uma publicação partilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial) a 25 de Dez, 2017 às 11:37 PST





Entretanto, Quaresma partilhou outra fotografia onde desmente a possível saída do Besiktas. "Amigos, estou cansado de ver publicadas mentiras sobre mim e o clube. Comigo e com os meus colegas está tudo bem, com o treinador e o presidente está tudo bem e todos os jogadores que vierem para engrandecer o clube são bem vindos. Não inventem, estamos aqui para dar tudo pelo clube e em 2018 vamos voar para o primeiro lugar", escreveu o internacional português na legenda da imagem onde aparece com os filhos.



O avançado chegou ao Besiktas em 2015 e tem contrato até 2020.