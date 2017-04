Quatro detidos por especular com bilhetes do Benfica-FC Porto

Além das cinco detenções, foram levantados seis autos de notícias, três por venda irregular de bilhetes e três por bilhetes falsos.



No sábado, também a Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve cinco pessoas antes do início do 'clássico', três das quais por posse de artefactos pirotécnicos, uma por especulação e outra por injúrias às autoridades.Além das cinco detenções, foram levantados seis autos de notícias, três por venda irregular de bilhetes e três por bilhetes falsos.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) comunicou esta segunda-feira a detenção no sábado, em Lisboa e Santo Tirso, de quatro pessoas, por especulação e venda irregular de bilhetes para o Benfica-FC Porto, da I Liga de futebol."As detenções foram efetuadas pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal na sequência de anúncios publicitados em sites eletrónicos, cujos valores de transação atingiram os 600% de lucro", refere a ASAE.Na mesma nota, a ASAE adianta que os quatro indivíduos serão ainda esta segunda-feira presentes a julgamento e alerta os consumidores para que evitem a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, lembrado que o crime de especulação é punido com pena de prisão até três anos.