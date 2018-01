"Quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o c******", canta claque do Sporting

Polémica em jogo de hóquei em patins.

23:14

No FC Porto - Sporting de hóquei em patins, que aconteceu esta quarta-feira no estádios Dragão Caixa, a claque so Sporting gerou polémica ao entoar o cântico "Ai quem me dera que a bancada do Estoril fosse como c******".

O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais e já está a causar polémica entre os adeptos do FC Porto.

O cântico surge depois do Estoril Praia – FC Porto desta segunda-feira ter sido interrompido, ao intervalo, devido a problemas de segurança numa das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, que começou a abater.

Os problemas motivara evacuação da bancada portista e obrigaram centenas de adeptos dos 'azuis e brancos' a descer para o relvado, tendo o jogo sido reagendado para 21 de fevereiro, às 18h00.

O cântico, denunciado em páginas afetas ao FC Porto, recorda outro caso semelhante em que, no clássico de andebol, cantou-se o desejo de que o Benfica fosse no avião da Chapecoense, que sofreu um trágico desastre de avião que matou quase todos os elementos da equipa.