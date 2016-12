O que achou desta notícia?







14.3% Muito insatisfeito

14.3% 9.5%

9.5%

4.8%

4.8% 71.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







14.3% Muito insatisfeito

14.3% 9.5%

9.5%

4.8%

4.8% 71.4% Muito satisfeito Outras 21 pessoas também já deram o seu contributo pub

Costumo dizer que, normalmente, quem vai à frente é o melhor. Neste caso, quem está na frente é o Benfica", assumiu Jorge Jesus, treinador do Sporting, atribuindo mérito à regularidade das águias, que lideram o campeonato: "Não houve só jogos contra os grandes. Por isso é que o nosso rival está na frente."Por esta altura da época passada, o Sporting comandava a Liga, mas este ano o cenário é diferente. "O que mudou? Alguns jogadores que saíram, os adversários estão melhores do que estavam no ano passado. O Sporting continua a melhorar, é hoje uma equipa muito mais consciente e os adversários olham para nós com mais valor do que era habitual", disse o treinador dos leões, que entram para a 14ª jornada da Liga, hoje diante do Sp. Braga (20h15, Sport TV 1), no terceiro lugar do campeonato nacional.Sobre a troca de treinadores nos minhotos, Jesus garante que a equipa ainda "terá as ideias de José Peseiro". " Espero um Sp. Braga forte, que está a um ponto do Sporting e isso diz muito do valor deles", frisou.