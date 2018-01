Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Quero ficar neste clube”, diz Mourinho

Treinador garante continuidade no Manchester United e desmente rumores.

Por Mário Pereira | 08:40

As notícias que falam da minha saída são lixo. Se me vejo na próxima época aqui? Sim, vejo". José Mourinho desmentiu desta forma rumores postos a circular sobre a sua saída do Man. United.



A situação foi criada por uma frase de um dirigente do clube, publicada no jornal ‘Daily Mail’. O autor da frase foi mantido sob anonimato, mas diz o seguinte: "O José parece estar a ter a síndrome da terceira temporada um ano antes". Desconstruída pelo jornal, em longo artigo, a frase tem que ver com preocupações crescentes da administração do clube quanto à continuidade do técnico português, cujo contrato termina precisamente no final da próxima época.



"A minha intenção é continuar aqui. Estou a meio do meu contrato, e quero ficar. O meu desejo é ficar enquanto os donos e a administração deste clube estiverem felizes com o meu trabalho. A minha intenção é melhorar e levar o Manchester United ao lugar onde pertence. Se vou ou não assinar novo contrato depende do clube", acrescentou Mourinho sobre o assunto, na antevisão do jogo de hoje frente ao Derby County (20h00), referente à 3ª eliminatória da Taça de Inglaterra.



Encrespado, Mourinho acrescentou depois: "A pior coisa que me podem fazer é duvidar do meu profissionalismo, da minha dedicação ao meu clube, do meu trabalho, dos meus jogadores, enfim, de tudo o que diga respeito ao meu trabalho".

A especulação da imprensa inglesa deve-se ao facto de Mourinho ter dito recentemente que o seu lar é em Londres, onde vive a mulher e os dois filhos, os quais visita com grande frequência.