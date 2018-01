Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Quero ganhar dentro do campo", diz Sérgio Conceição

Conceição ansioso por dar a volta na Amoreira, embora separe isso da hipótese de vitória na secretaria: “Há regras para cumprir".

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:47

A conferência de antevisão ao jogo desta quinta-feira com o Tondela foi a primeira oportunidade que Sérgio Conceição teve para abordar a partida com o Estoril, suspensa ao intervalo por questões de segurança. Com o resultado desfavorável (1-0) e aberta a hipótese de tudo ser resolvido na secretaria, foi perguntado ao treinador que cenário prefere. Conceição separou as questões.



"Eu não tenho de escolher ganhar aqui ou acolá. Como treinador, vou preparar a minha equipa para ganhar nos 45 minutos que faltam. Agora, eu não sei nada de regulamentos, nem das regras, mas existem e, se existem, é para serem cumpridas. Só assim é que a verdade desportiva vem ao cimo", referiu. "Como treinador, eu quero ganhar dentro das quatro linhas e dar uma resposta diferente. Depois, insisto, temos todos o direito de querer essa verdade desportiva e há regras a respeitar", frisou.



Conceição sublinhou que nada está acima da segurança e da vida das pessoas, embora tenha ficado desgostoso de não poder ter voltado ao relvado da Amoreira: "Confesso-vos uma coisa. Estar a perder 1-0 deixa-me com uma azia dos diabos. Queria acabar o jogo, ganhar e estar em 1º. Não foi possível, surgiram coisas mais importantes".



O técnico não respondeu às críticas do Sporting ao ‘adiamento’ - para 21 de fevereiro - e desvalorizou a ideia de poder contar com Brahimi nessa 2ª parte, sublinhando que também o Estoril pode recuperar lesionados. Justificou ainda a opção pelos quatro laterais - "foi quase assunto nacional" - com a tentativa de explorar a largura e profundidade. "Se foi acertado? Não foi. Estávamos a perder 1-0. Às vezes acerto, outras não", atirou.



Sérgio esclarece frase sobre o Tondela

Conceição elogiou o Tondela e esclareceu uma frase que teve em relação à diferença de agressividade da turma beirã nos jogos com FC Porto e Benfica. "Na altura, isso foi-me perguntado, não fui eu que puxei e não foi nada uma ‘boca’ ao Tondela. A mesma equipa pode ter comportamentos diferentes, como nós agora no Estoril, não fomos o FC Porto do costume, ou o Sp. Braga, em que é unânime que não foi a equipa que costuma ser", vincou.